Antalya'da tarihi eser operasyonu

Antalya'da'da bir araçta jandarma tarafından yapılan aramada 241 parça tarihi eser ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Muğla'dan Side'ye satılmak üzere tarihi eser getirildiği bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Antalya-Manavgat D-400 karayolu Taşağıl mevkiinde A.E. ve B.A.'nın bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ve aramada 84 adet metal yüzük, 42 adet gümüş ve bronz sikke, 70 adet bronz heykel figürü, 30 adet tarihi obje, 1 adet bronz bileklik ve 14 adet heykel parçası olmak üzere toplam 241 adet tarihi eser ele geçirildi.

Araçta bulunan A.E. ve B.A. Manavgat Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.