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Antalya'da tarihi eser operasyonu

Antalya’da bir araçta tarihi eserlerle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da bir araçta tarihi eserlerle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde bir araçta tarihi eser bulunduğu duyumunu alan Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile birlikte ortak düzenlenen operasyonla araçtaki şüphelileri yakaladı. Araçta yapılan aramada 2 adet heykel ve 2 adet sikke ele geçirildi. Şüpheliler M.Y. ve H.A. ise gözaltına alındı.

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