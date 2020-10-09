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Antalya'da tarihi Saat Kulesi ve Yivli Minare'ye Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

Turizm kenti Antalya’nın tarihi simgelerinden Saat Kulesi ile Yivli Minare’ye, Azerbaycan’a destek vermek için dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Turizm kenti Antalya'nın tarihi simgelerinden Saat Kulesi ile Yivli Minare'ye, Azerbaycan'a destek vermek için dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.


Antalya'da Sivil Düşünce Derneği (SDD), Ermenistan'ın Azeri köylerini hedef almasının ardından Karabağ'ı işgalden kurtarmak için harekat başlatan Azerbaycan'a destek verdi. Dernek başkanı Hidayet Gültekin ve üyeler, kentin tarihi simgeleri Saat Kulesi ve Yivli Minare'ye Türk ve Azerbaycan bayraklarını yan yana astı. Dev bayraklar dalgalanırken, çevreden geçen vatandaşlar da bol bol fotoğraf çekti. Yan yana asılan dev bayrakları yerli ve yabancı turistler de cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a verdikleri desteği göstermek için Türk ve Azerbaycan bayrağı astıklarını dile getiren Gültekin, "Can Azerbaycan'ın yanındayız. Bizler iki devlet bir milletiz. Yüksek sesle ilan ediyoruz ki, Ermenistan 30 yıl işgal ettiği Karabağ için tazminat ödemelidir. Hatta savaşı sivil bölgelere taşımasının da bir bedeli olmalı ve Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda cezalandırılması için dava açılmalıdır" dedi.

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