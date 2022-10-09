İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da tarım işçilerinin kaldığı ev alev alev yandı

Antalya’nın Serik ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, mahalle halkını sokağa döktü.

Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, mahalle halkını sokağa döktü. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.



Yangın, Serik ilçesine bağlı Kadriye Turizm Merkezi'nde meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler 4 itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Vatandaşlar da damacana bidonları ile alevlerin söndürülmesi için destek verdi. Patlayan tüp nedeniyle panik yaşanmasına neden olan yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Tarım işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu aileden evde kimse bulunmadığı için yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni belli olmazken olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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