Antalya'da tarım sigortaları eğitimi

Antalya'da doğal afetler durumunda yapılması gerekenler ve afet hasar tespit konusu ile tarım sigortalarında yaşanan son gelişmeler hakkında TARSİM ile işbirliğinde tarım sigortaları eğitimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 19 ilçe müdürlüğünden teknik personele tarım sigortaları eğitimi verdi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca, doğal afetlerin hayatın bir parçası olduğuna dikkat çekerek, “Bilhassa tarım sektöründe hayati bir öneme sahip. Tüm sezon boyunca verilen emeklerin heba edilmesi ile sonuçlanabilen doğal afetleri engellemek mümkün değil. Ancak doğal afetler ve olumsuz durumlara karşı öncesi ve sonrasında alınabilecek tedbirler var. Öncesinde alınabilecek tedbirler karşılaşılacak zararın ölçüsünü azaltmaya yönelik adımlardan ibarettir. Sonrası için ise üreticilerimizin yapacağı en önemli hareket tarım sigortası yaptırmaktır” dedi.

Üreticilerin sigorta konusunda bilinçli olması gerektiğinin altını çizen Karaca, “ Bu noktada TARSİM uzmanları üreticilerimizi sürekli bilgilendirmektedir. İl müdürlüğü olarak 19 ilçemizde yaptığımız çiftçi toplantıları, kadın çiftçi toplantıları, gece toplantıları ve üretici ziyaretleri ile birçok konuda olduğu gibi tarım sigortaları konusunda da üreticilerimizi bilgilendiriyor ve onların merak ettikleri konular hakkındaki soruları cevaplandırıyoruz. Üreticilerimizin poliçe kapsamı ve şartları ile hangi durumlarda zararlarının tamamının karşılanacağını bilmeleri için bilgilendirme faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknik personele yapılan eğitime değinen Karaca, detaylı bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi.