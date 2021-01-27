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Antalya'da taşan dere ekili alanları su altında bıraktı

Antalya’nın Aksu ilçesinde Perge Antik Kenti içindeki Ağalar Çayı’nın sağanak sebebiyle taşması sonucu ekili araziler sular altında kaldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde Perge Antik Kenti içindeki Ağalar Çayı'nın sağanak sebebiyle taşması sonucu ekili araziler sular altında kaldı.


Aksu'nun İhsaniye Mahallesi'nde dün gece etkili olan kuvvetli yağış sonrası Perge Antik Kenti içinden geçen Ağalar Çayı taştı. İhsaniye Ovası'ndaki yaklaşık 3 bin dekar ekili alan ve sera sular altında kalırken, fırtınadan dolayı yol üzerindeki telefon direkleri de devrildi. 20 dönümlük bir çilek serası da sular altında kaldı. Üreticiler yağış ve fırtınadan dolayı seralarına ulaşamazken, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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