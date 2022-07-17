İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da tatilcilerin dönüş yolcuğu başladı

Antalya’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.

Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Dönüş yolunda 6 ili birbirine bağlayan kavşakta zaman zaman yoğunluk oluştu.


9 günlük Kurban Bayramı tatilini Antalya'da 5 yıldızlı otellerde ve akrabalarının yanında geçiren vatandaşların yarın başlayacak olan mesai öncesi dönüşleri başladı. Sabah saatlerinde memleketlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüşlerinin gün boyunca süreceği öğrenildi. Kepez ilçesinde Ankara, İstanbul, İzmir, Burdur, Isparta, Denizli illerini birbirine bağlayan Kepez Ustu Kavşağı'nda ise zaman zaman yoğunluk oluştu.



Havayoluyla gelen turist sayısında rekor kırıldı


Karayollarının yanı sıra Antalya Havalimanı'nda da turist yoğunluğu yaşandı. Antalya Havalimanı'nda 2 Temmuz'da bin 26 uçak seferi ile rekor kırılırken, Kurban Bayramı'nın birinci gününde bu rekor tazelendi. 9 Temmuz'da iç hatta 121, dış hatta 913 olmak üzere toplamda bin 34 uçak trafiğine hizmet verildi. Böylece pandemi sonrasının en yüksek rakamına ulaşılarak rekor kırıldı. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 19 bin 66, dış hatta 163 bin 84 olmak üzere toplam 182 bin 150 oldu.

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