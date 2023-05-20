Antalya'da tatile geldiği gün boğularak hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesine tatile gelen ve yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kumköy Plajında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya'nın Selçuklu ilçesinden yakınları ve arkadaşları 3 günlüğüne tatile gelen arkadaş grubu, deniz kenarında kumsalda güneşlenmeye başladı. Bu sırada denize giren 18 yaşındaki Evliya Ağıl bir anda çırpınmaya başladı. Ağıl'ın yardım istediğini gören arkadaşları duruma müdahale etti. Cankurtaran tarafından karaya çıkarılan genç için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Hastanede hayata tutunamadı

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından en yakındaki özel hastaneye kaldırılan Evliya Ağıl yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından talihsiz gencin cenazesi babası İlyas Ağıl ve diğer yakınları tarafından alındı. Ağıl'ın Konya'nın Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor.