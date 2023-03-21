Antalya'da tefeci operasyonu: 6 tutuklama

Antalya'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların 10 vatandaşı mağdur ettiği öğrenilirken; ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda da çok fazla sayıda senet, çek ve sözleşme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde tefecilik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan 8 şüphelinin, alacaklı oldukları kişilere senet yaptıkları ve 10 vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin ikameti, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda tefecilik konusu oluşturabilecek birden fazla senet, çek, sözleşme vb. belgeler ile 2 adet ajanda ele geçirildi.

Hakkında işlem yapılıp adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise tutuklandı.