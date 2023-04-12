Antalya'da tehdit ve videolu şantaja eş zamanlı operasyon: 3 gözaltı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 5 vatandaşı ölümle tehdit edip video ile şantaj ettiği iddia edilen 3 otopark çalışanı gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde ise tabancanın yanı sıra 2 döner bıçağı ve 1 kılıç ele geçirildi.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunan N.T.A., M.G., İ.K., M.H. ve S.Z., otoparkta çalışan M.Ş. isimli şahsın D.B. ve M.K. isimli şahıslar aracılığı ile kendilerini tehdit ettiğini, borçlu olmadıkları halde kendilerini borçlu göstererek para istediğini, ölümle tehdit ettiğini, video kaydı olduğu iddiası ile şantaj yaptıklarını beyan ederek davacı ve şikayetçi oldu. Bunun üzerine Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait fişekler, 1 tüfek dürbünü, 4 tüfek kartuşu, 2 döner bıçağı, 1 kılıç ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.