Antalya'da tek teker faciası

Antalya'da trafiğe kapalı yolda motosikletin önünü kaldırarak ilerleyen gençlerin geçirdiği kazada, 20 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybetti, arkadaşıysa yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sokak'ta bulunan yeni açılan trafiğe kapalı yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte motosikletle yeni açılan kapalı yola gelen Mehmet Çetin (20), motosikletin önünü kaldırarak gitmeye başladı. Çetin'in motosikleti dengede tutamamasının ardından iki genç yola savruldu. Başından yaralanan Çetin ile arkasındaki diğer yaralı arkadaşı ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Çetin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Bugün oğlunun cenazesini almaya gelen baba Adem Çetin, burada taziyeleri kabul etti. Son derece üzgün olduğu gözlenen baba Çetin, kazanın yaşandığı yerde son 1 ay içerisinde ölümlü trafik kazalarının yaşandığına değindi. Çetin, “Oğlum motorla tek teker yaparken düşmüş. Eğlence sonuçta. 20 yaşında bir delikanlı gitti. Bunlar ana kuzusu, şuanda onlar bir eğlence yapıyor ama bizim içimiz yanıyor. Bunu ata olmayan bilemez. Bu durumda öyle yerlerin kapatılmasını istiyorum. Burada daha önce de kaza oldu. 6 kişi öldü, hepsi de 20'li yaşlarda. Gençlere şunu diyorum; ben de bir motorcuyum ama motorları bırakmalarını istiyorum. Oğlum gitti içim yanıyor. Ben motorumu artık evde durdurmam. Ben de motor sürüyorum ama dikkatli bir şekilde. Kaskımı takıyorum ve güvenlik önlemlerimi alıyorum o şekilde sürüyorum” dedi.

Oğlunun kask taktığını ancak kaskın parçalandığını da sözlerine ekleyen Adem Çetin, “Ben oğlumu kaybettim diğer gençlerin acısı bir daha yaşanmasın” diye konuştu.

Mehmet Çetin'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine götürüldü.