İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da tekne devrildi, kayıp olan bir kişi aranıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan ve 82 kilometre uzunluğu ile çevre ilçelerden de geçen Alara çayının Alanya sınırında tekne devrildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan ve 82 kilometre uzunluğu ile çevre ilçelerden de geçen Alara çayının Alanya sınırında tekne devrildi. Devrilen teknede bulunan 67 yaşındaki vatandaş kayboldu.


Alara çayında akşam serdiği ağı toplamak için tekne ile açılan Ahmet Uyar, teknenin devrilmesi sonucu kayboldu. Manavgat ilçesi Okurcalar Mahallesi Sarı Ağalar mevkiinde ikamet eden Ahmet Uyar'ın arama çalışmaları devam ediyor.

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