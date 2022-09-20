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Antalya'da telefon faresi jandarmadan kaçamadı

Antalya’nın Kemer ilçesinde otel lojmanlarında kalan kişilerin telefonlarını çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde otel lojmanlarında kalan kişilerin telefonlarını çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Göynük Mahallesi ve Çamyuva Mahallesi'nde evden ve otel lojmanlarında meydana gelen cep telefonu hırsızlığı olayları ile ilgili olarak Kemer JASAT Timi, Kemer İstihbarat kısmı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede Göynük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otel lojmanında H.Y. isimli sahsa ait cep telefonu ve 50 doları, F.Ç. isimli şahsın 2 adet cep telefonu ve M.A. isimli şahsa ait cep telefonu, Çamyuva Mahallesi'nde bir otel lojmanında M.C., B.M., Y.A., B.B. ve İ.A. isimli şahısların lojmandaki odalarından telefonlarının çalındığı tespit edildi.


Yapılan araştırmada hırsızlık olaylarını daha önce hırsızlık suçundan kaydı bulunan S.K.'nin gerçekleştirdiği öğrenildi. Şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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