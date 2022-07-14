İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da tır ve kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde tır ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tır ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Korkuteli-Bucak yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen tır ve kamyonun çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Yaralı için hava ambulansının gelmesi beklenirken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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