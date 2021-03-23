Antalya'da toplu yaşam alanları dezenfekte ediliyor

Korona virüs risk haritasında çok yüksek risk grubunda yer alan Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, camiler, aile sağlık merkezleri ve vaka görülen site ve apartmanlarını ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.

Türkiye'de geçen yıl 11 Mart'ta ilk korona virüs vakasının ilan edilmesiyle birlikte Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde dezenfekte ekibi kurdu. Bir yılı aşkın süredir devam eden salgında kapalı pazar yerleri, meydanlar, parklar, Kaleiçi gibi kalabalık noktalar, ilçenin cadde ve sokakları defalarca arazözlerle yıkanıp ilaçlandı. Hastaneler ve aile sağlık merkezleri olmak üzere, polis merkezleri, ibadethanelereler gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu kurum ve kuruluşları da dezenfekte edildi. Muratpaşa, yeniden açılan restoran ve kafeleri, berber ve kuaförleri, taksi ve taksi duraklarını da ilaçladı.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs risk haritasında Antalya'nın çok yüksek risk grubuna girmesiyle birlikte ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, gün içinde camiden aile ağlık merkezlerine, korona virüs vakası görülen apartmanlara kadar her noktada dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dezenfekte çalışmalarının ilçe belediyelerinin görevi olmamasına rağmen üstlendiklerini ve salgın boyunca sürdüreceklerini söyledi. Başkan Uysal, amaçlarının ortak kullanım alanlarını mümkün olduğunu steril tutmak olduğunu belirtti.