Antalya'da torbacı operasyonu

Antalya'da narkotik polisinin torbacılara yönelik düzenlediği operasyonlarda, 18 şahsa “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. 8-11 Mart tarihleri arasında 9 ayrı olayda bin 975 gram esrar, 832 gram metamfetamin, 80 gram kokain, bin 60 gram eroin, 2 bin 910 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 212 bin 830 TL ve 600 dolar ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 18 şahıs hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapıldı.