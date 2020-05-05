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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da otomobil ile cipin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil ile cipin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 08.00 sırasında Antalya-Burdur karayolunda meydana geldi. Yunus Emre G. (43) yönetimindeki 07 CUN 87 plakalı otomobil, kent merkezine doğru seyreden Çağrı G. (40) idaresindeki 07 CGR 94 plakalı ciple çarpıştı. Kazada otomobil takla atarak refüje çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Yunus Emre G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cip sürücüsü Çağrı G. yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Yunus Emre G'nin cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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