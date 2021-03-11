Antalya'da trafik kazası: 1 ölü ,2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kasasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Korkuteli ilçesi Naldöken yol ayrımında saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülsen Candar (55) idaresindeki 16 LCF 20 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet D. (19) idaresindeki 15 SD 446 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gülsen Candar olay yerinden yaşamını yitirirken, kamyonet sürücüsü Mehmet D. ile kamyonet içinde bulunan Mehmet Ç. hafif şekilde yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Gülsen Candar'ın cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.