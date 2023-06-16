Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kayabaş mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Zekeriya Erol (61) yönetimindeki 48 AAR 782 tır, karşı yönden gelen Adil Üstündağ yönetimindeki 07 AUS 589 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Adil Üstündağ aynı araçta yolcu olarak bulunan Adem Üstündağ (56) ile Fatma Üstündağ (54) ağır yaralandı.

Ağır yaralı olan Adem Üstündağ (56) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.