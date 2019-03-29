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Antalya'da trafik Kazası: 1 Ölü

Korkuteli-Fethiye Karayolu 1’inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Korkuteli-Fethiye Karayolu 1'inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.


Kaza dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye istikametinden Antalya istikametine giden Keki Doğru idaresindeki 23 BF 615 Plakalı tır, Kargalık Mahallesi üzerinde virajı alamayarak devrildi.Kazada sürücü Keki Doğru (47) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otopsi işlemleri tamamlanan Keki Doğru'nun cenazesi memleketi Elazığ'a gönderildi.

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