Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, D-400 Karayolu Taşağıl Bekirler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Aydın Coşkuner'in kullandığı 07 JT 771 plakalı minibüs çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla atıp 100 metre sürüklendi.

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Kadir Bekmez (39) olay yerinde can verirken, minibüs sürücüsü Aydın Coşkuner ise yaralandı. Coşkuner olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Coşkuner ve Bekmez'in Manavgat pazarında tezgah açtıktan sonra Antalya'ya dönmek üzere yola çıktığı bildirildi. Fanatik bir Antalyaspor taraftarı olduğu ve maçlarını kaçırmadığı bildirilen Bekmez'in cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesinde Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.