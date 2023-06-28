Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Korkuteli-Antalya yolu Söğütcük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Gökdemir (80) idaresindeki 07 ADU 131 plakalı araç, Antalya'dan Korkuteli istikametine doğru seyir halindeyken emniyet şeridinde bekleyen Hüseyin Çelik yönetimindeki 07 C 1355 plakalı boş öğrenci servisine arkadan çarptı. Kazada 07 ADU 131 plakalı araç sürücüsü İsmet Gökdemir olay yerinde hayatını kaybetti.