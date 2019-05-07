Antalya'da trafik kazası: 1 ölü,15 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde midibüs ile kamyonetin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya kemer karayolu Beldibi mevkiinde meydana geldi. Midibüs ile kapalı kasa kamyonetin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.