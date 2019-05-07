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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü,15 yaralı

Antalya’nın Kemer ilçesinde midibüs ile kamyonetin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde midibüs ile kamyonetin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.


Kaza, Antalya kemer karayolu Beldibi mevkiinde meydana geldi. Midibüs ile kapalı kasa kamyonetin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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