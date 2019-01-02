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Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Osman Salih Çelikel Bulvarında seyreden Cevdet Alaca idaresindeki 07 P 0221 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje vurarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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