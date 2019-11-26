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Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’da sık sık kazaların meydana geldiği kavşakta iki araç birbirinine girdi, bir kişi yaralandı.

Antalya'da sık sık kazaların meydana geldiği kavşakta iki araç birbirinine girdi, bir kişi yaralandı.


Kaza, Bahçelievler Mahallesi 5048 sokaktan 5059 sokak istikametine gitmekte olan Haluk Akçay'ın kullandığı 07 LNK 10 plakalı otomobil ile 5044 sokakta Demokrasi Bulvarı istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Tuğba Akyıldız'ın kullandığı 07 UD 076 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi.


Kazada Haluk Akçay'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Kamer Akçay yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Akçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Diğer taraftan kazaya tanık olan vatandaşlar, Bahçelievler Mahallesi 5044 sokaktaki kavşakta sürekli kazaların meydana geldiğini, 5044 sokakta seyir halindeki araçların 'DUR' tabelasını ve geçiş önceliğini dikkate almadan kavşağa çıkmalarının kazaların yaşanmasına neden olduğunu dile getirdiler.

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