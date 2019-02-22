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Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Ilıca istikametinden Kumköy turizm bölgesine gitmekte olan O.K.'nin kullandığı 15 NS 509 plakalı otomobil, önce kaldırıma sonra yolun sağında park halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü O.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Diğer taraftan arkadan çarpılan otomobilin sürücüsü F.K. telefonu çalınca konuşmak için yolun sağında durduğunu, araçtan indiğinde hızla gelen otomobilin önce kaldırıma sonra kendi aracına arkadan çarptığını söyledi.

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