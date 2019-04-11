Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Kazım Özbek'in kullandığı 07 N 0601 plakalı otomobil, Hatipler Mahallesi mevkii D-400 Karayolu kenarında bulunan toplama yolda karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen Adem Özdemir'in kullandığı 07 L 2408 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, araç sürücülerinden Kazım Özbek ve aynı araçta bulunan Binnur Özbek yaralandı. Yaralılar ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.