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Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Kazım Özbek'in kullandığı 07 N 0601 plakalı otomobil, Hatipler Mahallesi mevkii D-400 Karayolu kenarında bulunan toplama yolda karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen Adem Özdemir'in kullandığı 07 L 2408 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.


Kazada, araç sürücülerinden Kazım Özbek ve aynı araçta bulunan Binnur Özbek yaralandı. Yaralılar ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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