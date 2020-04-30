İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’da bulvarda ticari aracın kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.

Antalya'da bulvarda ticari aracın kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi, Örnek Mahallesi Barbaros Bulvarında Sanayi istikametinden Salkımevler istikametine seyir halindeki Musa Gedik'in kullandığı 07 YJR 45 plakalı ticari aracın, Emek Mahallesi 3075 sokaktan Barbaros Bulvarına çıkmakta olan Hasan Hüseyin Çekiç'in kullandığı 07 JF 445 plakalı kamyonetle kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.


Ticari aracın motor kısmının kamyonetin altına kadar girdiği kazada araç sürücüleri Hasan Hüseyin Çekiç ve Musa Gedik yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.


Kazanın ardından kamyonetin mazot tankının delinmesi nedeniyle yola dökülen mazot, olay yerinden geçmekte olan Manavgat belediyesi Su Tankerini durduran trafik polisi tarafından yıkanmak suretiyle temizlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.