Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile penalvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salkımevler Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demircioğlu'nun kullandığı 16 RE 001 plakalı araç, MATSO Denizcilik Lisesi kavşağında Mehmet Yüksel'in kullandığı 07 AAZ 51 plakalı panelvan araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet Demircioğlu ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Nezahat Demircioğlu 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.