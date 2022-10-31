Antalya'da trafik kazası; 2 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Akseki yönünden Manavgat yönüne gitmekte olan Mesut Halıcı idaresindeki 38 ADE 141 plakalı otomobil Manayıt mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulup takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan Selda Halıcı yaralandı. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada araç kullanılmaz hale gelirken Jandarma kaza ile inceleme başlattı.