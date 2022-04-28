Antalya'da trafik kazası; 3 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akseki yönünden Manavgat yönüne gitmekte olan Türkan Soykan idaresindeki 06 AFK 691 plakalı otomobil Akseki'nin Taşlıca mahallesi Murtiçi mevkiinde yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Nurhan Samancı ve Perihan Tiritoğlu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Takla atan otomobilin içerisinden çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.