Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akseki-Manavgat karayolu Geriş Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Akseki'den Manavgat yönüne seyir halindeki Salim D. idaresindeki 42 AIM 307 plakalı araç ile yine aynı istikamette ilerleyen Ahmet K. idaresindeki 42 KM 835 plakalı araç çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Salim D. kazayı yara almadan atlatırken, Ahmet K. ile yanındaki yolcular Fatma K. ve Emine K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Manavgat ve Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.