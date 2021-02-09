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Antalya'da trafik kazası: 4 ölü

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Durumun bildirilmesi için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

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