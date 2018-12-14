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Antalya'da trafik kazası: 6 yaralı

Antalya’nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza bugün öğle saatlerinde Kaş-Kalkan D-400 karayolu şehir giriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye'den Kalkan yönüne doğru seyir halindeki 07 Y 5565 plakalı araç ile Kaş'tan Kalkan yönüne giden 07 ABK 456 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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