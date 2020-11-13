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Antalya'da trafik kazası: 6 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manavgat'ta bulunan özel hastanelere kaldırıldı.


Kaza Manavgat-Akseki D-695 karayolu üzerinde Taşkesiği Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Akseki İstikametine seyir halindeki Erdal Ataş'ın kullandığı 27 BFR 46 plakalı ticari aracın Akseki istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Emre Koşan'ın kullanmış olduğu 34 DHU 435 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada araç sürücüleri Erdal Ataş ve Emre Koşan ile araçta yolcu olarak bulunan Elif Koşan, Gülhan Koşan, Hatice Yalçın ve Türkan Kılıçkaya yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

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