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Antalya'da trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede devriye gezen motorize timinden polis memuru Alparslan G., karşı yönden gelen bir otomobilin sola dönüş yapması üzerine frene bastı. Kayan motosiklette bulunan sürücü Alparslan G. ve arkasındaki diğer polis memuru İbrahim S. yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan polisler, ambulansla özel bir hastane kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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