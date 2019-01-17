İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da trafik ve asayiş uygulaması

Antalya’nın Kepez ilçesi’nde yapılan uygulamada 375 kişi ile 146 araç sorgulandı, 47 araç sürücüsüne 6 bin 97 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Kepez ilçesi'nde yapılan uygulamada 375 kişi ile 146 araç sorgulandı, 47 araç sürücüsüne 6 bin 97 lira ceza uygulandı.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi Masa Dağı Seyir Terası'nda uygulama yapıldı. Yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 375 kişi ve 146 araç sorgulandı. 1 araç trafikten men edildi, 47 araç sürücüsüne 6 bin 97 lira para cezası verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.