Antalya'da trafik ve asayiş uygulaması

Antalya'nın Kepez ilçesi Masa Dağı'nda yapılan uygulamada 186 kişi ile 77 araç sorgulandı, 25 sürücüye 4 bin 417 lira ceza uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi Masa Dağı Seyir Terası'nda trafik uygulaması yapıldı. Yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 186 kişi ve 77 araç sorgulandı. 1 araç trafikten men edildi, 25 araç sürücüsüne 4 bin 417 lira para cezası verildi.