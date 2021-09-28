Antalya'da trafikte ‘pes' dedirten tehlike dolu anlar

Antalya'da sık sık gündeme gelen patenli gençlerin akan trafikte yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdi. Bir motosikletin arkasına tutunan 4 gençten ikisi araçların arasında başka bir motosiklete tutundu. Tehlike dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Meltem üstgeçidinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üstgeçit üzerinde rampayı çıkmakta zorlanan 4 patenli genç, önce bir motosikletin arkasına tutundu. Gençler bir süre onlarca araç içerisinde bu şekilde seyir etti. Daha sonra ise gençlerden ikisi yanlarına yaklaşık 2 metre yaklaşan başka bir motosikletin arkasına tutundu. Motosiklet sürücülerinin ise o anları görmesine rağmen gençlere herhangi bir uyarıda bulunmadığı görüldü. Gençlerin tehlike dolu hareketleri saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da sık sık gündeme gelen gençlerin trafikteki tehlikeli hareketleri büyük tepki çekti.