Antalya'da trafikte yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Antalya'da trafikte iki taraf arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavgada 1 kişiye çocuk ve kadınların gözü önünde 3-4 kişilik grup saldırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde iki taraf arasında trafikte bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Büyüyen tartışma yerini yumruk ve tekmeli kavgaya bıraktı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişiyi çocuk ve kadınların gözü önünde 3-4 şahıs darp ederken, çevredekiler de kavgayı ayırmaya çalıştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin sonunda ise şahısların yaya olarak veya araçla olay yerinden ayrıldığı görüldü.