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Antalya'da traktör devrildi: 1 ölü

Antalya’nın Kaş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, saat 16.30 sıralarında Antalya-Muğla il sınırını oluşturan Eşen Çayı kenarındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Alık'ın (30) kullandığı 07 Y 0367 plakalı traktör, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nden Ova Mahallesi istikametine Eşen çayı kenarındaki yolda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Sürücü traktörün altında kalarak, kaza yerinde hayatını kaybetti.

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