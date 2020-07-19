İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da traktör kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kızılcadağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Durmuş Aydın (55), 07 DD 499 plakalı traktörü ile evinden arpa hasadının yapıldığı arazisine doğru yola çıktı. Aydın, henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole devrildi. Kazada yaralanan Durmuş Aydın, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.