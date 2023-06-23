Antalya'da tramvay ile cip çarpıştı, seferler aksadı

Antalya'da tramvay ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, tramvay seferlerini aksattı. Yaralananın olmadığı kazada cipte maddi hasar meydana geldi.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 57 ABA 831 plakalı cipin sürücüsü Umut Kara, kavşak üzerinde Fatih-EXPO seferini yapan tramvay ile çarpıştı. Kazanın ardından tramvay seferleri yaklaşık 30 dakika yapılamadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cipte maddi hasar meydana geldi. Tutanakların tutulmasının ardından tramvay seferleri yeniden normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı anlatan Bilal Güler, “Burası araçlar ve tramvayın kesiştiği bir nokta. Tramvayın çıkması ile beraber araç sahibi maalesef kırmızı ışığı görmedi, bundan dolayı çarpıştı. Burada bir yol düzenlemesi yapıldı, hız düşürücü kasis kaldırıldı. Buna benzer kazalar oldu. Aslında bu kazaların önüne geçilebilir. Çok kez kazaya şahitlik ettik. Umarım bir daha yaşanmaz” dedi.