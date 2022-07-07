Antalya'da tur minibüsü kamyonete çarptı: 4'ü turist 11 yaralı

Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda tur minibüsünün aynı istikamette seyir halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü Rus turist olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Hamit Şahin'in kullandığı 31 AIP 489 plakalı tur minibüsü, Kızılağaç Mahallesi sınırlarında aynı istikamette gitmekte olan Orhan Akmeşe'nin kullandığı 07 CCN 33 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, minibüste yolcu bulunan Y.E.T., H.T., Y.C.E (14), Rus turistler A.A., A.A. ile kamyonette yolcu olarak bulunan N.A., Y.E.A. (5), Z.A., M.Y.A. (3) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.