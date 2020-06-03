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Antalya'da üç adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Antalya’da üç adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'da üç adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarda, Atatürk Mahallesi'nde bahçe içerisinde yer alan ikamet, ikametin müştemilatında ve bahçede Y.G., A.K. ve G.K. isimli şahısların kenevir yetiştirip pazarladıkları bilgileri elde edildi. Eş zamanlı olarak üç adrese düzenlenen operasyonda daralı ağırlığı 165 gram toz esrar maddesi, daralı ağırlığı 836 gram esrar maddesi, 152 kök kenevir bitkisi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden şüpheliler hakkında   “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, “2313 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek” ve “6136 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek” suçlarından işlem yapıldı.

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