Antalya'da üç ilçede kaçakçılık operasyonu

Antalya'da polisin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonlarda 200 kilogram tütün, 30 bin 410 adet makaron, 437 adet güneş gözlüğü, 24 cep telefonu ve bin 135 adet elektronik sigara malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişiye işlem yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kepez, Konyaaltı ve Alanya ilçelerinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Ekipler, operasyonlarda 30 bin 410 adet makaron, 200 kilogram tütün, 300 paket gümrük kaçağı sigara, 250 adet TAPDK bandrolü, bin 135 adet elektronik sigara malzemesi, 437 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve 24 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan 6 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan işlem yapıldı.