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Antalya'da üç katlı evin çatısı alev alev yandı

Antalya’nın Elmalı ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, dün gece Elmalı ilçe merkezindeki 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yapının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede çatıyı sardı. Bina sakinleri dışarı çıkıp, hemen yangını itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Binanın 3'üncü katı kullanılamaz hale gelirken, yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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