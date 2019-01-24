İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da uçaklar beşik gibi sallandı

Antalya’da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi.

Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Havalimanına iniş yapmak için alçalan uçaklar rüzgar nedeniyle beşik gibi sallandı.


Antalya'da dün akşam başlayan şiddetli rüzgar, bugün etkisini daha fazla göstermeye başladı. Saatteki hızı 61 kilometreye kadar çıkan rüzgar hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar yüzünden Antalya Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan uçaklar adeta beşik gibi salladı. Uçaklar piste güçlükle inebildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.