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Antalya'da uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya’da Cehennem Deresi mevkiinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya'da Cehennem Deresi mevkiinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.



Kaza, Korkuteli-Antalya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli'nden Antalya istikametine giden Selçuk Şentürkoğlu (37) idaresindeki 07 LST 741 plakalı kamyonet, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Cehennem Deresi'ne uçtu. Kazada araç sürücüsü Selçuk Şentürkoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Selçuk Şentürkoğlu otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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