Antalya'da, üçüz kardeşlerin tıp fakültesinden mezuniyet sevinci

AÜ Tıp Fakültesi tarafından 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yemin Töreni düzenlendi.

AÜ Stadyumu'nda düzenlenen törende öğrenimlerini başarıyla tamamlayan 366 mezuna diplomaları takdim edildi.

"Üçüz mezunlar"

Törende dikkat çeken ise 24 yaşındaki üçüzler Başak, Aslı ve Deniz Kozak'ın da Tıp Fakültesinden mezun olmaları oldu. Diplomalarını Rektör Özkan'dan alan üçüzler adına konuşan Deniz Kozak, “Birbirimizi destekledik, birlikte mezun olduk. Mezuniyeti paylaştığımız için çok gururluyuz. Tıp fakültesini birlikte bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk seneler farlıydık ama sonra hep aynı sınıftaydık. Farklı liselerde eğitim gördük. Kardeşim Başak uzmanlık alanı olarak enfeksiyonu, ben psikiyatriyi düşünüyorum, Aslı ise henüz karar vermedi” diye konuştu.

Rektör Özkan için anlamlı gece"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, özel bir heyecan yaşadığını belirterek, “Ben de bir Akdeniz Üniversitesi mezunu, tıpta uzmanlığını yine Akdeniz Üniversitesinde yapmış bir meslektaşınız olarak heyecanınızı, gururunuzu ve coşkunuzu paylaşıyorum. Gözlerinizdeki bu ışıltıyı görmek, bir kez daha beni hayatımın o özel dönemine götürdü. Eğitim gördüğüm yıllar içerisinde birçok değerli hocam oldu. Burada beraber olduğumuz hocalarımızın birçoğu benim de hocam oldu, onlardan meslek hayatım boyunca istifade ettiğim önemli dersler aldım. Kıymetli hocalarımızın bir kısmı ise bugün hayatta değil, onları da huzurunuzda rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

"Bu gururu hayat boyu yaşayın"

Üniversiteden mezun olan genç doktorların hayatları boyunca Akdeniz Üniversitesi'nin bir parçası olmaktan gurur duymalarını arzu ettiğini anlatan Rektör Özkan, “Üniversite yönetimi olarak bizler de çığır açıcı yeni başarılara imza atılan, bilim ve araştırmada öncü olan bir üniversite ikliminin daha da güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizin çabalarınızın da Akdenizli kimliğinin ayrıcalığına, değerine önemli katkılarda bulunacağına inanıyor, bu bayrak yarışında sizlere çok güveniyoruz. Umuyorum ki gelecekte sizler de Aziz Sancar, Uğur Şahin ve Ömer Özkan gibi başarılı bilimsel çalışmalarıyla sağlık alanında yeni çığırlar açacak, üniversitemizin ve ülkemizin gururu olacaksınız. Buradan şunu da söylemek istiyorum ki tıp daha yeni başlıyor. Ben inanıyorum ki kanser aşısını, Alzheimer'a çareyi ve yapay organları siz keşfedeceksiniz. Ve tabii ki bu başarınız, sizlerin üzerinde emeği olan öğretim üyeleriniz olarak bizler için de her zaman gurur vesilesi olacaktır. Sizler tıbbı yeniden yazacaksınız” ifadelerini kullandı.

"Sevgi katın"

Mesleğe yeni adım atan genç doktorlara tavsiyelerde bulunan Rektör Özkan, “Akdeniz Üniversitesi'nin son mesajı da benden olsun. Lütfen dünyanın tartışmasız en güzel ve en kutsal mesleği olan hekimliğe sevginizi katın. Mesleğinizi ve mesleğimizin ana uğraşı alanı olan insanları gerçekten karşılıksız sevip, onlara bunu hissettirin. Bunun karşılığını nasıl sihirli bir şekilde aldığınıza inanamayacaksınız. Bu hafta Ömer Özkan hoca ile gerçekleştirdiğimiz kol nakli sonrası benden 30 yaş büyük hastanın babası ellerimi öpmeye kalkıştı. Hakkıyla icra ettiğinizde insanların gözlerinde gördüğünüz minnet, sadece hekimliğe özgü bir duygu. Mesleğinizi çok sevin, mesleğinize saygı duyun, merak edin, kendinizi geliştirin. Bir başarısızlık karşısında nedenlerini araştırın. Başarılı olduğunuzda ise daha farklı neler yapabileceğinize kafa yorun. Son kez vurguluyorum. Beni hep bu sözlerimle hatırlayın. Mesleğinizi sevin, sayın ve sahip çıkın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezun olan hekimlere Rektör Özkan tarafından Hekimlik Andı yaptırıldı. Daha sonra Tıp Fakültesi birincisi Dr. Ceyhun Kadem yaş kütüğüne plaket çaktı ve Rektör Özkan'ın elinden onur belgesini aldı.

AÜ Stadyumunda düzenlenen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Neval Boztuğ, Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.